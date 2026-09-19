ЦИК: явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 70%

Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе превысила 70%, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По словам зампреда ЦИК, зарегистрировавшиеся для участия в ДЭГ активно используют электронный формат голосования. Показатель явки продолжает расти по мере проведения выборов. Господин Булаев отметил, что по итогам предыдущих кампаний явка на дистанционном голосовании обычно превышает 90%.

Ранее в ЦИК сообщили, что около 84% россиян предпочитают голосовать очно, на избирательных участках.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%.