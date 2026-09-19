ЦИК: явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 70%
Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе превысила 70%, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
По словам зампреда ЦИК, зарегистрировавшиеся для участия в ДЭГ активно используют электронный формат голосования. Показатель явки продолжает расти по мере проведения выборов. Господин Булаев отметил, что по итогам предыдущих кампаний явка на дистанционном голосовании обычно превышает 90%.
Ранее в ЦИК сообщили, что около 84% россиян предпочитают голосовать очно, на избирательных участках.
С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходят выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании, охватывающие более 2,2 тысячи уровней. По данным на утро 19 сентября, явка на выборах в Госдуму по федеральному округу достигла 30,23%.
Показатель на федеральной платформе ДЭГ отражает долю проголосовавших среди зарегистрировавшихся для электронного голосования, а не среди всех имеющих право голоса. Поэтому его нельзя напрямую сравнивать с общей явкой на выборах: в число участников ДЭГ заранее входят люди, выбравшие этот способ и, в частности, те, кому трудно прийти на участок.
Высокая явка в этой группе связана с тем, что регистрация отделяет потенциальных пользователей от всех избирателей, включая тех, кто электронным голосованием пользоваться не собирается. На выборах 2024 года явка на федеральной платформе составила 89,92%, что показывает: итоговый показатель среди зарегистрированных онлайн-избирателей может быть значительно выше общей явки по кампании.