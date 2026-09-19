Путин утвердил поручения после заседания Госсовета по общественному транспорту

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам общественного транспорта. Их содержание и сроки публикует пресс-служба Кремля.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Правительство должно до 15 января 2027 года расширить направления использования субсидий, предоставить регионам право выбирать приоритетные направления использования субсидий в зависимости от долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности и оценить эффективность использования субсидий.

Кроме того, кабмину поручено представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также транспортной инфраструктуры, модернизации и расширению маршрутных сетей. Совместно с заинтересованными комиссиями Госсовета нужно сократить дефицит кадров и улучшить условия труда в сфере общественного транспорта. Поручения необходимо выполнить до 1 декабря 2026 года.

Владимир Путин также поручил утвердить дорожную карту применения ИИ в работе общественного транспорта, рассмотреть использование мессенджера Макс при безналичной оплате и протестировать беспилотный транспорт в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Сахалине.