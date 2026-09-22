Сегодня исполняется 91 год митрополиту Ювеналию (Пояркову)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Фото: patriarchia.ru Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Фото: patriarchia.ru

Его поздравляет главный раввин России Адольф Шаевич:

— Досточтимый Брат! Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Желаю Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, а также успехов в любых Ваших добрых начинаниях. За многие годы нашего знакомства у нас сложились не просто дружеские, а именно братские отношения, и во многом благодаря Вам. Я горжусь многолетней дружбой с Вами и благодарен за Вашу взаимность. Вы внесли значимый вклад в развитие религиозной и культурной жизни России, в укрепление межконфессионального диалога и согласия в нашей многонациональной стране. Удачи Вам и успехов на ниве духовного служения. Мира и благоденствия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»