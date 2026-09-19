Замглавы МИДа Рябкову неизвестно о сигналах США по сделкам с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не знает о предложениях США заключать деловые сделки до окончания конфликта с Украиной. Об этом он сам заявил, комментируя публикацию The New York Times (NYT) о том, что Вашингтон хочет таким образом простимулировать Москву добиться мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Ничего о такого рода сигналах мне не известно, и было бы странно их получить, потому что до сих пор мы слышим ровно противоположную диспозицию, а именно — "давайте по Украине договоримся и продвинемся, а все остальное потом"»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»). Речь, по его словам, идет и про экономические проекты.

Ранее американские власти настаивали на том, что не будут заключать никаких сделок с Россией до завершения конфликта с Украиной. Источники NYT утверждают, что США начали искать новые подходы к Кремлю, чтобы убедить прекратить боевые действия. Среди возможных предложений, по их словам, — деловые соглашения. Их суть газета не раскрывает.