Замглавы МИДа Рябкову неизвестно о сигналах США по сделкам с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не знает о предложениях США заключать деловые сделки до окончания конфликта с Украиной. Об этом он сам заявил, комментируя публикацию The New York Times (NYT) о том, что Вашингтон хочет таким образом простимулировать Москву добиться мира.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Ничего о такого рода сигналах мне не известно, и было бы странно их получить, потому что до сих пор мы слышим ровно противоположную диспозицию, а именно — "давайте по Украине договоримся и продвинемся, а все остальное потом"»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»). Речь, по его словам, идет и про экономические проекты.
Ранее американские власти настаивали на том, что не будут заключать никаких сделок с Россией до завершения конфликта с Украиной. Источники NYT утверждают, что США начали искать новые подходы к Кремлю, чтобы убедить прекратить боевые действия. Среди возможных предложений, по их словам, — деловые соглашения. Их суть газета не раскрывает.
В апреле 2025 года Белый дом описывал экономическое партнерство с Россией как возможный стимул для прекращения конфликта, но связывал его применение с предварительным прекращением огня. В той же конструкции допускалось и снятие ограничений в отношении России после прекращения огня, то есть экономические шаги рассматривались как последующий элемент договоренности, а не как аванс до нее.
Поэтому предложения о деловых соглашениях до окончания конфликта означали бы изменение именно этой последовательности: экономические выгоды стали бы инструментом, призванным подтолкнуть к прекращению боевых действий, а не наградой за уже достигнутую договоренность. Однако сама публикация о возможных стимулах еще не равна публично объявленному отказу от прежнего условия — прекращения огня до развития экономических связей.