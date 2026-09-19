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Словенец Фарчник избран президентом Международного союза биатлонистов

Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Выборы прошли на конгрессе организации в немецком Берхтесгадене, где он был единственным кандидатом на эту должность. Об этом сообщила пресс-служба IBU.

Фарчник, которому 47 лет, входит в исполком IBU с сентября 2022 года. Он сменил на посту шведа Олле Далина, который возглавлял союз с 2018 года и не имел права баллотироваться на новый срок.

В 2026 году Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение с российских спортсменов, действующее с весны 2022 года. Ранее предыдущий президент, господин Далин, заявил, что организация не планирует возвращать россиян на соревнования, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смена президента Международного союза биатлонистов (IBU) сама по себе не отменяет действующие правила допуска спортсменов. Решения об участии принимаются каждой международной федерацией самостоятельно, и решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Таким образом, новый глава союза не может единолично изменить установленный порядок решения вопроса о российских спортсменах.

К августу 2025 года IBU уже более трех лет регулярно рассматривал вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, но каждый раз голосовал против. По состоянию на 7 июля 2026 года позиция союза оставалась неизменной, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

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