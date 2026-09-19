Словенец Фарчник избран президентом Международного союза биатлонистов
Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Выборы прошли на конгрессе организации в немецком Берхтесгадене, где он был единственным кандидатом на эту должность. Об этом сообщила пресс-служба IBU.
Фарчник, которому 47 лет, входит в исполком IBU с сентября 2022 года. Он сменил на посту шведа Олле Далина, который возглавлял союз с 2018 года и не имел права баллотироваться на новый срок.
В 2026 году Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд с требованием снять отстранение с российских спортсменов, действующее с весны 2022 года. Ранее предыдущий президент, господин Далин, заявил, что организация не планирует возвращать россиян на соревнования, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.
Смена президента Международного союза биатлонистов (IBU) сама по себе не отменяет действующие правила допуска спортсменов. Решения об участии принимаются каждой международной федерацией самостоятельно, и решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Таким образом, новый глава союза не может единолично изменить установленный порядок решения вопроса о российских спортсменах.
К августу 2025 года IBU уже более трех лет регулярно рассматривал вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, но каждый раз голосовал против. По состоянию на 7 июля 2026 года позиция союза оставалась неизменной, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).