Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах в России

Голосование на выборах в России проходит оживленно, а проблем на избирательных участках пока не много. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«У нас со многими регионами постоянно идет связь, обмениваемся впечатлениями. И если возникают какие-то проблемы — пока их немного»,— сказала госпожа Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Сбоев в работе системы дистанционного электронного голосования, по ее словам, «практически не было».

Глава ЦИК добавила, что за прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. В том числе зафиксировано 24 ложных сообщения о терактах в 15 субъектах страны.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.