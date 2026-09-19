Чемпион Европы по футболу Сандро Маццола умер в возрасте 83 лет

Сандро Маццола, итальянский футболист и чемпион Европы 1968 года, скончался на 84-м году жизни. О смерти игрока сообщил миланский «Интер» на своей странице в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сандро Маццола (2018 год)

Фото: Marco Luzzani - Inter / FC Internazionale / Getty Images Сандро Маццола (2018 год)

Фото: Marco Luzzani - Inter / FC Internazionale / Getty Images

Маццола всю профессиональную карьеру провел в составе «Интера», выступая с 1961 по 1977 год. Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов, предшественник современной Лиги чемпионов, и два раза завоевывал Межконтинентальный кубок. В сезоне 1964/1965 он был признан лучшим бомбардиром итальянского чемпионата.

За национальную сборную Италии Маццола провел 70 матчей и забил 22 мяча. В составе сборной он стал чемпионом Европы в 1968 году и завоевал серебро чемпионата мира 1970 года в Мексике, где итальянцы уступили в финале сборной Бразилии во главе с Пеле.