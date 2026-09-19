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Избирателей в Байкальске доставят до участка на спецтранспорте из-за медведей

Власти Байкальска Иркутской области в дни голосования предоставят жителям города возможность добраться до избирательного участка на специальном транспорте. Решение принято из-за угрозы нападения медведей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Это связано с действием комендантского часа с 19:00 из-за режима повышенной готовности по выходам медведей в город»,— указано в сообщении. Добраться до участка на таком транспорте можно будет с 19:00 до 20:00 по местному времени. Для этого необходимо заранее оставить заявку по указанному в публикации номеру.

Режим повышенной готовности, ограничивающий посещение лесов, из-за выхода медведей в населенные пункты введен в нескольких районах Иркутской области. За последние сутки экстренные службы региона зафиксировали 56 таких обращений. Губернатор Игорь Кобзев накануне псиал, что такое число сообщений поступает ежедневно.

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