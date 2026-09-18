На всей территории Приангарья запретят посещение лесов из-за нашествия медведей
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об инициативе ввести режим повышенной готовности на территории всего региона из-за нашествия медведей. Режим позволяет ограничить выход людей в леса. Решение поддержало региональное ГУ МЧС России, соответствующие документы «уже готовятся».
В своих социальных сетях господин Кобзев обосновал решение тревожной статистикой. Ежедневно фиксируются 50-60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов, о встречах людей с медведями в пригородных лесах. Ситуация актуальна почти для всех районов Приангарья. По состоянию на 17 сентября в регионе зафиксированы три нападения медведей на людей со смертельным исходом.
По информации на конец дня 17 сентября в Иркутской области принято решение «о регулировании численности» 353 медведей, представляющих опасность. Из этого количества уже добыто 176 проблемных зверей.
В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападений медведей закрыли туристические тропы, некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционный режим.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хищник пришел».
Частые выходы медведей к населенным пунктам Иркутской области объясняются в том числе изменением условий кормежки: при освоении нефтяных и газовых месторождений, прокладке трубопроводов и дорог в регионе появилось множество вахтовых поселков, вокруг которых образуются стихийные свалки с пищевыми отходами. Они привлекают зверей, и медведи привыкают получать еду вблизи человеческого жилья, что делает их встречи с людьми регулярными.
Дополнительный фактор — рост численности популяции. С 2015 по 2025 год количество медведей в Приангарье увеличилось с 8 тысяч до 20 тысяч особей. При этом охотники ежегодно не выбирают даже половины разрешений из действующего годового лимита, который составляет четыре с лишним тысячи особей.
В ответ на ситуацию правительство региона готовится разработать меры по снижению численности хищников: соответствующее распоряжение в конце августа подписал губернатор Игорь Кобзев. К весне 2026 года планируется установить выплату вознаграждения охотникам, участвующим в регулировании численности медведей, а к отстрелу предполагается привлекать юридические лица, заключившие охотхозяйственные соглашения.