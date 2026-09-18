На всей территории Приангарья запретят посещение лесов из-за нашествия медведей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об инициативе ввести режим повышенной готовности на территории всего региона из-за нашествия медведей. Режим позволяет ограничить выход людей в леса. Решение поддержало региональное ГУ МЧС России, соответствующие документы «уже готовятся».

В своих социальных сетях господин Кобзев обосновал решение тревожной статистикой. Ежедневно фиксируются 50-60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов, о встречах людей с медведями в пригородных лесах. Ситуация актуальна почти для всех районов Приангарья. По состоянию на 17 сентября в регионе зафиксированы три нападения медведей на людей со смертельным исходом.

По информации на конец дня 17 сентября в Иркутской области принято решение «о регулировании численности» 353 медведей, представляющих опасность. Из этого количества уже добыто 176 проблемных зверей.

В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападений медведей закрыли туристические тропы, некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционный режим.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хищник пришел».

Влад Никифоров