Турция отозвала лицензию у иранского банка Mellat
Турецкое Агентство по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK) отозвало лицензию иранского банка Mellat, а также его отделения в Стамбуле. Решение опубликовано на сайте регулятора.
Решение принято на основании ст. 71 закона страны о деятельности банков. Она позволяет отозвать или аннулировать лицензию банка, если его дальнейшая деятельность представляет риск для вкладчиков или финансовой системы страны, указано в документе.
Как отмечает Reuters, решение принято в момент, когда США призывают другие страны усиливать экономическое давление на Иран. Накануне американский президент Дональд Трамп подписал закон, продлевающий санкции против Тегерана до 2031 года.
В августе 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции» против Ирана. Он заявил, что Исламскую Республику ожидает «изоляция беспрецедентного масштаба».
Трамп также предупредил, что любое государство, которое будет оказывать Ирану экономическую поддержку, само столкнется с экономическим давлением.