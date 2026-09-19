В Сочи временно закрыли пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров
Сочинский оперативный штаб ограничил доступ к пляжным территориям и набережным, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Решение принято из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК).
«Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, на берегу осуществляется речевое оповещение»,— написал господин Прошунин в Telegram-канале. Он призвал жителей города и туристов принимать меры предосторожности и при необходимости звонить по номеру 112.
Безэкипажные катера атаковали набережную Сочи вечером 9 сентября. Местный оперштаб сообщал о начавшемся после удара возгорании, повреждения получил участок Приморской набережной. Пострадали 28 человек, включая двух детей.
Ограничение доступа к пляжам в такой ситуации является частью проверки акватории. Даже после снятия угрозы оперативные службы продолжают мониторинг и дополнительную проверку, поэтому береговую зону временно освобождают до завершения этих процедур. После завершения мониторинга акватории все 180 пляжей Сочи возобновляют работу в штатном режиме.
При угрозе атаки безэкипажных катеров, как это было 24 сентября 2025 года, оперативный штаб Сочи эвакуировал жителей и гостей с прибрежной зоны, включал сирены и активировал системы защиты. Людям, находящимся у воды, рекомендовали укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море, поскольку на открытом пространстве у воды находиться опасно.