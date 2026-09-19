В Сочи временно закрыли пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Сочинский оперативный штаб ограничил доступ к пляжным территориям и набережным, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Решение принято из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК).

«Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, на берегу осуществляется речевое оповещение»,— написал господин Прошунин в Telegram-канале. Он призвал жителей города и туристов принимать меры предосторожности и при необходимости звонить по номеру 112.

Безэкипажные катера атаковали набережную Сочи вечером 9 сентября. Местный оперштаб сообщал о начавшемся после удара возгорании, повреждения получил участок Приморской набережной. Пострадали 28 человек, включая двух детей.