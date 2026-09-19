США, Дания и Гренландия подпишут договор по безопасности на Генассамблее ООН
США, Дания и Гренландия планируют подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе на следующей неделе, сообщила канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Как указано в публикации, документ будет подписан на сессии Генассамблеи ООН. Затем соглашение должно быть утверждено в парламентах каждой из трех стран.
Канцелярия премьера Дании указала, что соглашение выгодно для НАТО и Европы, признает суверенитет и территориальную целостность Дании, а также право граждан Гренландии на самоопределение.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения, согласно которому права на обеспечение безопасности Гренландии переходят Соединенным Штатам. Он добавлял, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие на острове.
Соглашение между США, Данией и Гренландией направлено на обновление действующего с 1951 года американо-датского договора об обороне Гренландии. Эта конструкция позволит США увеличивать военное присутствие на острове и, при необходимости НАТО, создавать оборонительные зоны. Среди обсуждаемых условий также строительство американских военных баз с правом собственности.
Расширение роли США не означает переход суверенитета, который сохраняется за Данией в рамках рамочной конструкции. Важным политическим ограничением является право жителей Гренландии определять будущее острова; в январе 2026 года пять политических партий Гренландии выступали против вхождения острова в состав США. Масштаб возможного усиления присутствия сопоставим с пересмотром прежнего сокращения: в период холодной войны на острове находились 17 американских объектов и около 10 тысяч военнослужащих, тогда как к январю 2026 года оставались одна база и примерно 200 военнослужащих.