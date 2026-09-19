США, Дания и Гренландия подпишут договор по безопасности на Генассамблее ООН

США, Дания и Гренландия планируют подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе на следующей неделе, сообщила канцелярия премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Как указано в публикации, документ будет подписан на сессии Генассамблеи ООН. Затем соглашение должно быть утверждено в парламентах каждой из трех стран.

Канцелярия премьера Дании указала, что соглашение выгодно для НАТО и Европы, признает суверенитет и территориальную целостность Дании, а также право граждан Гренландии на самоопределение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения, согласно которому права на обеспечение безопасности Гренландии переходят Соединенным Штатам. Он добавлял, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие на острове.