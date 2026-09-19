Спецборт МЧС России завершил миссию в Сербии

Спецборт МЧС России Ил-76 завершил миссию в Сербии, где самолет использовали в тушении лесных пожаров. В стране борт находился с 19 августа.

О завершении миссии сообщил Российско-сербский гуманитарный центр. Там уточнили, что Ил-76 вылетел из аэропорта «Константин Великий» в Нише 18 сентября в 23:18.

Спецборт МЧС был направлен в Сербию по поручению президента России Владимира Путина. В страну для тушения лесных пожаров также направляли группу российских спасателей.