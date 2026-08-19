МЧС России направило Ил-76 в Сербию для тушения пожаров

Самолет Ил-76, оборудованный водосливными устройствами, с экипажем и оперативной группой МЧС России направили в Сербию. Его будут использовать для тушения лесных пожаров, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Сотрудники МЧС России прибыли по запросу Сербии. «Совместные усилия будут направлены на локализацию природных пожаров, а также на защиту населенных пунктов и критически важных объектов от угрозы распространения огня»,— указано в пресс-релизе.

По последним данным, лесные пожары в Сербии охватили не менее 3,5 тыс. га. Тушение огня осложняет прежде всего обмеление Дуная из-за аномально высоких температур воздуха: уровень воды опустился до минимума за последние 100–150 лет. По этой причине забор воды спецтехникой и вертолетами начал истощать местную систему водоснабжения.