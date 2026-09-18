В России с начала года собрано 120 млн тонн зерна

Российские аграрии убрали около 85% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщил Минсельхоз. Как уточнило ведомство, всего с начала года получено 120 млн т зерна.

«Получено уже 120 млн т зерна. В том числе более 90 млн т пшеницы, что на 7 млн больше, чем годом ранее»,— указано в публикации Минсельхоза. Показатель урожайности превышает прошлогодний примерно на 1 центнер с каждого гектара.

Ведомство добавило, что до конца года планируется посев более 19 млн га озимых культур. В настоящий момент засеяно почти 6 млн га.

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