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В России с начала года собрано 120 млн тонн зерна

Российские аграрии убрали около 85% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщил Минсельхоз. Как уточнило ведомство, всего с начала года получено 120 млн т зерна.

«Получено уже 120 млн т зерна. В том числе более 90 млн т пшеницы, что на 7 млн больше, чем годом ранее»,— указано в публикации Минсельхоза. Показатель урожайности превышает прошлогодний примерно на 1 центнер с каждого гектара.

Ведомство добавило, что до конца года планируется посев более 19 млн га озимых культур. В настоящий момент засеяно почти 6 млн га.

Подробнее — в материале «Ъ» «К АПК спешат на помощь».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Объем собранного зерна сам по себе не показывает, сколько можно будет вывезти: это зависит от внутреннего потребления и ограничений на экспорт. Для ориентира, в 2023 году ожидаемый урожай в 123 млн тонн при внутреннем потреблении около 80 млн тонн означал наличие значительного объема сверх внутренней потребности, который мог быть направлен на другие каналы, включая экспорт.

На внутренние цены влияет и выбор между поставками за рубеж и сдерживанием вывоза. В 2025 году экспортную квоту предлагалось установить на уровне 9–10 млн тонн против 29 млн тонн в 2024 году именно для сдерживания цен внутри страны; одновременно высокая доходность экспорта пшеницы создает стимул для зарубежных поставок, а резкое сокращение квоты способно повысить мировую стоимость пшеницы.

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