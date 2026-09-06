К АПК спешат на помощь

Правительство готовится развернуть ряд дополнительных мер поддержки аграрного сектора — из-за логистических сложностей в Азово-Черноморском бассейне, рисков для экспортных поставок сельхозпродукции и для обеспечения озимого сева. Среди ключевых инициатив — мораторий на банкротство агрохозяйств, сохранение ими льготного статуса сельхозтоваропроизводителя при снижении объемов продаж, обнуление экспортных пошлин на зерно. Эксперты отмечают, что в условиях ограниченности госбюджета помощь должна быть адресной и направляться действительно жизнеспособным хозяйствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Из-за сложностей с вывозом сельхозпродукции из акватории Азово-Черноморского бассейна Минсельхоз готовит новые меры поддержки аграриев, сообщила 4 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Речь идет в том числе о пролонгации льготных кредитов и договоров льготного лизинга — эти инициативы уже внесены в правительство.

Предусматривается погектарная поддержка регионов, которые проводят озимый сев.

Обсуждается мораторий на банкротство агрохозяйств в течение сельхозсезона и сохранение ими статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (сейчас для получения этого статуса и, соответственно, господдержки 70% доходов хозяйства должна формировать реализация сельхозпродукции — по всей видимости, этот порог может быть временно изменен или вовсе заморожен).

Прорабатывается вопрос о проведении закупочных интервенций объемом от 1 млн до 3 млн тонн зерна — «скорее всего, для южных регионов», пояснила министр (см. “Ъ” от 2 сентября).

Ранее в этом сезоне правительство уже помогало аграриям: в конце июня оно направило свыше 60 млрд руб. из своего резервного фонда на льготное кредитование сектора. Это потребовалось для того, чтобы сохранить пониженные процентные ставки по 41 тыс. займов, выданных для производства и переработки сельхозпродукции, а также на выпуск ветеринарных препаратов, кормовых и пищевых добавок.

По словам Оксаны Лут, благодаря усилиям правительства удалось стабилизировать ситуацию с топливом в АПК (о возникших проблемах см. “Ъ” от 5 августа). Чтобы субсидировать новые логистические маршруты для переориентации экспортных потоков, выделено 9,7 млрд руб. на субсидирование оплаты железнодорожных тарифов. Обнулены на сезон экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, заморожены — на подсолнечное масло и шрот. «Рассчитываем, что комплекс этих мер позволит поддержать рентабельность аграриев и обеспечить необходимый озимый сев и яровой сев»,— сказала министр.

По словам руководителя проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артема Суворова, готовность регулятора оказать внеплановую помощь сектору подтверждает, что финансовое положение части аграриев, прежде всего на юге, действительно стало сложным. «Даже потенциально устойчивые хозяйства могут столкнуться с кассовыми разрывами и сложностями с обслуживанием обязательств»,— говорит эксперт. К тому же, по его словам, есть проблема с рентабельностью: стоимость финансирования и производственные затраты высоки, а в отдельных регионах цены реализации зерна опускались до уровня себестоимости и ниже.

Любые меры помощи в текущей ситуации хороши, говорит зампред совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Наиболее важными он называет сохранение статуса сельхозпроизводителя и погектарную поддержку: продавать агропродукцию сложно, но, если хозяйство из-за временных финансовых трудностей теряет статус, оно лишается доступа к льготным кредитам, субсидиям и другим мерам господдержки.

Такая мера, как мораторий на банкротство, по мнению партнера и руководителя группы по предоставлению услуг предприятиям АПК консалтинговой компании ДРТ Антона Кочеткова, должна быть адресной и ограниченной по времени.

«Она не решает проблем сбыта и может откладывать реструктуризацию хозяйств с фундаментальными трудностями». Самыми существенными для сектора он называет меры, направленные на восстановление реализации продукции, в числе которых субсидирование перевозок и закупочные интервенции. При этом, отмечает эксперт, масштабное применение таких инструментов объективно ограничено бюджетными ресурсами. «Задача поддержки — не просто отсрочить финансовые проблемы отдельных хозяйств, а максимально эффективно использовать доступные ресурсы, чтобы помочь жизнеспособным производителям пройти период временных сложностей со сбытом и сохранить потенциал для следующего сельскохозяйственного сезона»,— считает Антон Кочетков.

Анна Королева