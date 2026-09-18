Парламентские партии не увидели серьезных нарушений в первый день выборов

Наблюдатели от парламентских партий не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Соответствующую информацию “Ъ” предоставили во всех пяти партиях.

По словам секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимира Якушева, первый день голосования прошел «спокойно» и «при уверенной явке». Партийные наблюдатели «непрерывно информируют ситуационный центр» об обстановке на участках, добавил единоросс: в партийной системе и чат-боте накопилось свыше 60 тыс. сообщений. Сообщений о возможных нарушениях поступило 50, проверку провели по всем, и «можно констатировать, что они носят технический характер», добавил секретарь генсовета: «Нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, на текущий момент не выявлено».

Наблюдатели от «Новых людей» серьезных нарушений тоже не обнаружили, сообщили в пресс-службе партии. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал “Ъ”, что «массив явных нарушений» в первый день голосования «менее заметен», чем в 2021-м, хотя «точечные инциденты» все же встречаются.

В пресс-службе СР сообщили “Ъ” о случаях недопуска на участки своих наблюдателей в Санкт-Петербурге, Карелии и Архангельской области, но «замечаний к реакции вышестоящих комиссий на эти нарушения в партии не имеют», подчеркнули там. Центр наблюдения за выборами ЛДПР зарегистрировал 71 обращение, среди которых, к примеру, обращение о принуждении к голосованию в конкретный день, сообщила “Ъ” замглавы центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.

Подробнее о том, как прошел первый день выборов,— в материале «Явились — не поленились».

Афанасий Сборов