Парламентские партии не увидели серьезных нарушений в первый день выборов
Наблюдатели от парламентских партий не зафиксировали серьезных нарушений в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Соответствующую информацию “Ъ” предоставили во всех пяти партиях.
По словам секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимира Якушева, первый день голосования прошел «спокойно» и «при уверенной явке». Партийные наблюдатели «непрерывно информируют ситуационный центр» об обстановке на участках, добавил единоросс: в партийной системе и чат-боте накопилось свыше 60 тыс. сообщений. Сообщений о возможных нарушениях поступило 50, проверку провели по всем, и «можно констатировать, что они носят технический характер», добавил секретарь генсовета: «Нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, на текущий момент не выявлено».
Наблюдатели от «Новых людей» серьезных нарушений тоже не обнаружили, сообщили в пресс-службе партии. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал “Ъ”, что «массив явных нарушений» в первый день голосования «менее заметен», чем в 2021-м, хотя «точечные инциденты» все же встречаются.
В пресс-службе СР сообщили “Ъ” о случаях недопуска на участки своих наблюдателей в Санкт-Петербурге, Карелии и Архангельской области, но «замечаний к реакции вышестоящих комиссий на эти нарушения в партии не имеют», подчеркнули там. Центр наблюдения за выборами ЛДПР зарегистрировал 71 обращение, среди которых, к примеру, обращение о принуждении к голосованию в конкретный день, сообщила “Ъ” замглавы центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.
Подробнее о том, как прошел первый день выборов,— в материале «Явились — не поленились».
Оценка «серьезных нарушений не выявлено» означает работу системы проверки, а не отсутствие любых сигналов. В кампании 2026 года технологическая платформа «Единой России» отслеживает предполагаемые нарушения в реальном времени и помогает давать на них нормативно обоснованный ответ. Аналогично, в 2022 году юристы ситуационных центров круглосуточно анализировали сообщения о возможных нарушениях, квалифицировали их с правовой точки зрения и определяли дальнейшие действия. Таким образом, решающим становится не само обращение, а его проверенная оценка и возможное влияние на результаты голосования.
Партийное наблюдение опирается на заранее подготовленную инфраструктуру. Например, в 2021 году в рамках проекта «Справедливый наблюдатель» было подготовлено 752 координатора, рассмотрено 39 видов нарушений и меры реагирования на них. Такой подход превращает работу наблюдателей из фиксации отдельных эпизодов в координированную процедуру их классификации и проверки.