Явились — не поленились

В России 18 сентября началось голосование на выборах в Госдуму, а также других кампаниях разного уровня. Уже в середине дня общая явка превысила значение, зафиксированное к моменту закрытия участков в пятницу в 2021 году. Заметный вклад в этот результат внесло досрочное голосование, проходившее в новых и приграничных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первый день голосования россияне отметились повышенным интересом к выборам в Госдуму

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ В первый день голосования россияне отметились повышенным интересом к выборам в Госдуму

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Нынешняя думская кампания — вторая в истории, когда голосование длится три дня. Пять лет назад на выборах в Госдуму в первый день явка остановилась на 18,4%, а итоговая достигла 51,7%. На этот раз, как следует из данных Центризбиркома (ЦИК), активность избирателей превысила 20% уже к 15:39 по Москве. На момент сдачи материала явка составляла более 23,4%.

Заметный вклад в этот результат внесло досрочное голосование, которое проходило с 28 августа в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территории новых и приграничных субъектов. В нем приняли участие более 4,2 млн человек, отчиталась 18 сентября глава ЦИКа Элла Памфилова. Лидером по активности стала Донецкая народная республика: по словам председателя избиркома Владимира Высоцкого, к вечеру четверга участки посетили 75% избирателей (правда, в ГАС «Выборы» фигурируют чуть меньшие цифры — см. таблицу). В Запорожской области заранее проголосовали 52,5%, в Херсонской — 47,2%. Заметно отстала от соседей только Луганская народная республика, где досрочная явка составила 20,4%.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в котором решили принять участие более 4 млн человек в 32 субъектах, тоже сопровождалось повышенной активностью избирателей. Первый миллион проголосовавших через «Госуслуги» был зафиксирован уже в 8:49 по Москве. К этому времени в столице, где используется собственная система на базе ресурса mos.ru, выбор сделали 500 тыс. человек. На момент сдачи материала явка на ДЭГ составляла более 67%.

Одним из первых утром 18 сентября на участок пришел зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. «Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом»,— заявил господин Медведев. Очно свой голос отдал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он посетил участок в столичной школе №2123, оборудованной терминалами для электронного голосования, однако предпочел действовать по старинке — бумажными бюллетенями.

А вот министр иностранных дел Сергей Лавров выбрал онлайн-голосование. Отдав гражданский долг, глава МИДа назвал выборы в Госдуму «нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию». Вновь воспользовался дистанционным способом и президент Владимир Путин. Около 15 часов Кремль опубликовал запись, на которой глава государства голосует за компьютером. В процессе он произносит только одну фразу: «Не ошибешься». Также онлайн выразил свою волю премьер-министр Михаил Мишустин.

В первый день участки посетило и подавляющее большинство губернаторов. «Мы все должны еще раз доказать нашим недругам, что нас нельзя рассорить, разъединить, загнать на кухни, где мы будем сидеть и вполголоса что-то обсуждать»,— заявил глава Воронежской области Александр Гусев, опустив бюллетень в урну. Хотя нашлись среди губернаторов и те, кто отложил волеизъявление. Например, руководитель соседней Тамбовской области Евгений Первышов решил проголосовать в субботу, а главы Тюменской области и Башкирии Александр Моор и Радий Хабиров — «традиционно» в воскресенье. «Кем принято, что надо обязательно голосовать в первый день трехдневного голосования? Каждый по своему распоряжается своим временем»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе господина Моора.

Наиболее заметным происшествием первого дня оказался конфуз в Кировской области, где на параллельных выборах в региональное заксобрание в бюллетень по одному из округов не включили кандидатов от КПРФ и Партии пенсионеров.

«Пропажу» заметили уже в ходе голосования, после чего избирком признал «техническую ошибку» и перенес выборы на этой территории на следующий год. В Сочи вскоре после открытия участков их работу пришлось приостановить из-за угрозы атаки беспилотников. В школе Гулькевичского района Краснодарского края после налета были выбиты стекла — участок перенесли в резервное помещение. В Запорожской области украинские военные с помощью дронов разбрасывали листовки с призывами не голосовать, рассказала глава избиркома Марина Захарова.

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Маскотом этих выборов, похоже, выступает медведь. При проведении надомного голосования в Воронежской области работников комиссий развозит мини-трактор, за рулем которого сидит водитель в ростовой кукле косолапого. Жительница Лабинска Краснодарского края пришла на участок в образе «мишки Катюши», а ярославский избирком представил «Михаила-обходчика» — талисман, который побывал во всех муниципалитетах для адресного информирования избирателей. Но не обошлось и без западных героев: в Тюмени на участок пришла целая семья в костюмах из вселенной «Человека-паука».

В ассоциации «Независимый общественный мониторинг» вечером заявили, что «крупных или сложных нарушений» в первый день голосования зафиксировано не было. Такой же информацией располагали в федеральном ситуационном центре «Единой России», сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев: «Сообщений о возможных нарушениях поступило всего 50. По всем провели проверку, и можно констатировать, что они носят технический характер».

В пресс-службе «Новых людей» сообщили, что серьезных нарушений партийные наблюдатели тоже не обнаружили. И даже первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил “Ъ”, что массив «явных нарушений» в первый день голосования менее заметен, чем на выборах в 2021 году.

Хотя точечные инциденты, по словам коммуниста, все-таки встречаются. «На одном из участков в Краснодарском крае видеонаблюдение зафиксировало вброс бюллетеней, мы написали жалобы в прокуратуру, Следственный комитет и избирательную комиссию»,— пояснил господин Афонин. “Ъ” обратился за комментарием в региональный избирком.

В пресс-службе «Справедливой России» заявили “Ъ” о случаях недопуска на участки своих наблюдателей в Санкт-Петербурге, Карелии и Архангельской области. Однако замечаний к реакции вышестоящих комиссий на эти нарушения в партии не имеют, подчеркнули там. Наконец, замглавы центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила “Ъ”, что на вечер 18 сентября партийный центр наблюдения за выборами зарегистрировал 71 обращение, в числе которых, например, принуждение к голосованию в конкретный день и выдача бюллетеня с уже проставленной отметкой.

Отдел политики, корсеть “Ъ”