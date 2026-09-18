В Екатеринбурге в третий раз оправдали обвиняемую по делу о заказном убийстве

В Екатеринбурге коллегия присяжных заседателей в третий раз вынесла оправдательный вердикт 42-летней Наталье Исаевой, обвиняемой в организации приготовления к убийству бывшего сожителя по найму. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

По версии обвинения, женщина решила расправиться с мужчиной из-за конфликта вокруг организации и времени встреч с их общим ребенком. Для этого она нашла предполагаемого исполнителя и пообещала ему не менее 276,9 тыс. руб. Однако предполагаемый «киллер» сообщил мужчине о готовящемся преступлении, после чего тот обратился в правоохранительные органы.

«По ходатайству подсудимой уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые пришли к выводу об отсутствии события преступления, в связи с чем оправдали подсудимую»,— говорится в сообщении суда.

Наталью Исаеву арестовали в мае 2025 года. В ноябре того же года присяжные уже вынесли ей оправдательный приговор, однако его отменили, а дело направили на повторное рассмотрение. В июне 2026 года Наталья во второй раз добилась оправдания, но и этот приговор впоследствии отменили.

Полина Бабинцева