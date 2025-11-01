Присяжные оправдали екатеринбурженку по делу о заказном убийстве экс-сожителя

В Кировском районном суде Екатеринбурга коллегия присяжных заседателей оправдала 42-летнюю жительницу Екатеринбурга Наталью Исаеву, обвиняемую в покушении на организацию убийства бывшего сожителя, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии обвинения, женщина решила убить бывшего партнера из-за конфликта по поводу встреч с их общим ребенком. Для этого она наняла исполнителя за 276 тыс. руб. Однако «киллер» предупредил потерпевшего о готовящемся преступлении, и тогда мужчина обратился в полицию.

Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что события преступления не было, в связи с чем подсудимая была оправдана. Суд предоставил ей право на реабилитацию. После вступления приговора в силу дело направят в органы следствия для поиска настоящего виновного.

Полина Бабинцева