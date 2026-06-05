Свердловский суд оправдал обвиняемую по делу о заказном убийстве

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор 42-летней Наталье Исаевой, обвинявшейся в организации приготовления к убийству по найму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Присяжные пришли к выводу об отсутствии события преступления. На основании вердикта суд оправдал Наталью Исаеву и признал за ней право на реабилитацию.

Следствие полагало, что обвиняемая из-за разногласий с бывшим сожителем по поводу встреч с общим ребенком наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение в 276,9 тыс. рублей. О готовящемся преступлении «киллер» сообщил потенциальной жертве, который обратился в правоохранительные органы. Приговор не вступил в законную силу.

Наталью Исаеву арестовали в мае 2025 года. В ноябре того же года присяжные уже выносили ей оправдательный приговор в однако дело направили на повторное рассмотрение.

Анна Капустина