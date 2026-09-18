ЦБ разработал нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевой эффект предложенной схемы — капитальная нагрузка на операции с криптовалютой: за каждый учтенный рубль вложений банку придется зарезервировать 1 руб. капитала группы. При включении в расчет клиентских инвестиций такие операции будут влиять на нормативы не только через собственный портфель банка, но и через обслуживаемые им вложения.

Криптоактивы в этом случае будут конкурировать за капитал банка с кредитованием, облигациями и другими ликвидными активами. Для большинства банков ожидаемая доходность цифровых валют, по оценке экспертов, не компенсирует регуляторные, операционные и комплаенс-издержки, поэтому требование способно сдержать участие банков в этом сегменте.

Ранее, в 2025 году, инструменты с доходностью, привязанной к стоимости виртуальных валют, уже предлагались квалифицированным инвесторам в форме структурных облигаций, производных финансовых инструментов и ЦФА. При этом такие продукты не должны были предусматривать фактическую поставку криптовалюты.