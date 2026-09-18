Проблемы с судоходством на Черном море привели к перераспределению нефтеэкспорта
В первой декаде сентября отгрузки нефти из Новороссийска снизились на 40%. На Балтике же экспорт увеличился на 8,5% за неделю. Отгрузки российской смеси ESPO (ВСТО) на Дальнем Востоке в целом стабильны.
Эксперты ожидают, что объем морского экспорта нефти по итогам сентября составит 4,2 млн б/с. Это означает прирост на 10% месяц к месяцу.
Подробности — в материале «Нефть заполняет Балтику».
Ключевое ограничение для отгрузок через Новороссийск связано с безопасностью судоходства: после учащения атак беспилотников коммерческие и танкерные суда стали избегать этого порта в Черном море, предпочитая другие маршруты. Такое перенаправление заметно увеличивает стоимость перевозки.
Балтийские порты не могут полностью компенсировать объемы, выпадающие из-за ситуации на Черном море. Даже при полном восстановлении инфраструктуры переброска значительных партий нефти на Балтику создает чрезмерную нагрузку и может влиять на объемы добычи. В среднесрочной перспективе сохраняющийся высокий спрос на балтийские отгрузки при ограниченной доступности танкеров может усилить конкуренцию за тоннаж и создать дополнительное давление на ставки фрахта.