Проблемы с судоходством на Черном море привели к перераспределению нефтеэкспорта

В первой декаде сентября отгрузки нефти из Новороссийска снизились на 40%. На Балтике же экспорт увеличился на 8,5% за неделю. Отгрузки российской смеси ESPO (ВСТО) на Дальнем Востоке в целом стабильны.

Эксперты ожидают, что объем морского экспорта нефти по итогам сентября составит 4,2 млн б/с. Это означает прирост на 10% месяц к месяцу.

Подробности — в материале «Нефть заполняет Балтику».