Нефть заполняет Балтику

Сложности с судоходством на Черном море привели к перераспределению экспорта российской нефти. Отгрузки из Новороссийска резко снизились: в первую декаду сентября к первой декаде августа — на 40%. На Балтике же экспорт увеличился на 8,5% за неделю. Источники “Ъ” по итогам сентября ожидают роста морского экспорта нефти, однако октябрьские поставки будут напрямую зависеть от переработки внутри страны и стоимости фрахта. При росте загрузки НПЗ в октябре экспорт может сократиться, если дорожающий фрахт ухудшит маржинальность поставок в Азию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская нефть пустилась в большое плавание

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Российская нефть пустилась в большое плавание

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Экспорт российской нефти Urals из портов Балтики на неделе 7–13 сентября вырос на 8,5% к предыдущей неделе, до 1,78 млн тонн, говорится в обзоре Argus со ссылкой на данные Vortexa и Kpler. Около 1,35 млн тонн, или примерно 76% объема, было отправлено в Азиатско-Тихоокеанский регион, из них около 300 тыс. тонн в Китай.

По мнению управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, эти оставшиеся объемы были, вероятнее всего, перевалены борт-в-борт (STS), что характерно для азиатских поставок. Их наиболее вероятные направления, полагает эксперт,— Китай, где НПЗ активно наращивают импорт российского сырья, Индия, где Urals с доставкой на западное побережье торгуется с премией к Brent, а также Сингапур и другие хабы ЮВА.

По данным Argus, еще около 225 тыс. тонн с Балтики направлено в Турцию. Цена Urals в балтийских портах в условиях оживленного интереса со стороны переработчиков из Индии и Китая подскочила 11 сентября сразу на $20,2 за баррель — до $95,7.

В то же время поставки нефти через Новороссийск заметно снизились из-за проблем с судоходством в Черном море.

Совокупные отгрузки российских смесей Urals и Siberian Light и казахстанской Kebco из Новороссийска за первую декаду сентября сократились на 41,6% относительно того же периода августа, до 412 тыс. б/с.

Снижение пришлось на Urals и Kebco — поставки Siberian Light росли. При этом Urals и в этом бассейне продолжает дорожать: по данным Argus — на 25%, до $91,54 за баррель (FOB Новороссийск), хотя скидка к Североморскому датированному не изменилась за неделю и составила для партий по 140 тыс. тонн, отгружаемых из Новороссийска на танкерах класса Suezmax, $27 за баррель, 80–120 тыс. тонн на Aframax — $27,95 за баррель. Агентство Reuters, оценивающее цены на спотовые партии, на неделе сообщало, что стоимость Urals с отгрузкой FOB Приморск и Новороссийск оценивается в $110 за баррель.

Отгрузки российской смеси ESPO (ВСТО) на Дальнем Востоке в целом стабильны. В первую декаду сентября объемы поставок из порта Козьмино составили 1 млн б/с, при этом на неделе 7–13 сентября отгрузки ESPO в Китай увеличились на 100 тыс. тонн, до 896 тыс. тонн, но поставок в Индию не было. Стоимость ESPO (ВСТО) за вторую неделю сентября увеличилась на $2, до минимальной скидки с июня — $2 за баррель (FOB Козьмино) к ноябрьским своповым контрактам на сорт Dubai.

Поддержку котировке, указывают аналитики, оказывает крайне высокий спрос на сорт со стороны китайских покупателей в условиях нехватки альтернативного сырья, высокой маржинальности переработки, а также необходимости выполнения квот на импорт сырья. Кроме того, оживлению спроса в Китае способствует необходимость восполнения потраченных запасов из хранилищ страны.

Рост издержек из-за диверсификации маршрутов в условиях осложнения судоходства в Черном море пока компенсируется более высокими ценами на нефть, сохраняющими рентабельность экспорта, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.

Усиление роли транзитных хабов, в частности Египта, также становится одним из трендов российского экспорта: такие маршруты позволяют азиатским покупателям снижать санкционные риски, добавляет эксперт.

По мнению Сергея Фролова, в октябре объемы, скорее всего, снизятся — как из-за роста внутренней переработки, так и из-за сезонных факторов и логистических ограничений. «Главный риск — ставки фрахта,— полагает эксперт.— Если они продолжат расти, российские экспортеры столкнутся с выбором: либо работать с минимальной маржой, либо сокращать отгрузки. Пока Urals торгуется с премией к Brent на азиатских рынках, эта маржа сохраняется. Но как только премия исчезнет, экономика экспорта изменится».

Фрахт ограничивает растущую маржинальность российского нефтеэкспорта: ставки фрахта на Черном море достигли рекордных значений, на Северо-Западе образовался дефицит емкостей (см. “Ъ” от 14 сентября).

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин ожидает, что объем морского экспорта нефти по итогам сентября составит 4,2 млн б/с. Это означает прирост на 10% месяц к месяцу. «В октябре, вероятно, мы увидим схожий с сентябрем показатель: хотя нефтедобыча может вырасти, НПЗ, скорее всего, будут увеличивать объемы переработки»,— говорит он.

С учетом трубопроводных поставок экспорт нефти из России в сентябре может составить около 5,5 млн баррелей в сутки против 5,18 млн баррелей в сутки в августе, полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он соглашается, что в октябре показатель будет во многом зависеть от загрузки НПЗ: при ее снижении объемы сырой нефти, направляемой на экспорт, могут оставаться высокими. «Дополнительным фактором станет ситуация на Ближнем Востоке: при сохранении напряженности и высокой риск-премии в ценах на нефть спрос на физические поставки может оставаться повышенным»,— полагает он.

Ольга Озембловская