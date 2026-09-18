Явка на выборы в Госдуму превысила 27%

Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 20:25 мск составила 27,05%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. В Москве и Подмосковье избирательные участки закрылись закрылись в 20:00 мск. Более 4 млн россиян подали заявки на голосование в онлайн-формате, которое проходит круглосуточно.