Явка на выборах в Удмуртии превысила 15% после полудня 18 сентября

Явка на выборах в Удмуртии составила 15,2% к 15:00. Об этом сообщили в избиркоме республики. Избирательные участки 18 сентября открыты до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Напомним, к 15:30 по местному времени проголосовали 81,8 тыс. жителей из 137,6 тыс. заявившихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это 60% от общего числа участников ДЭГ.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.