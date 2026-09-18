Польша присоединилась к коалиции Украины и Европы по противоракетной обороне

Польша стала участницей коалиции Украины и европейских стран по противоракетной обороне. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«С сегодняшнего дня Польша является частью этого крупного проекта. Мы уже договорились о формах и рамках этого сотрудничества»,— сказал Дональд Туск на видео, опубликованном в соцсети Х.

Проект общеевропейской системы противоракетной обороны Freya был запущен на саммите «коалиции желающих» в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Цель коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа и Украина создают ПРО для бедных».