Польша присоединилась к коалиции Украины и Европы по противоракетной обороне
Польша стала участницей коалиции Украины и европейских стран по противоракетной обороне. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«С сегодняшнего дня Польша является частью этого крупного проекта. Мы уже договорились о формах и рамках этого сотрудничества»,— сказал Дональд Туск на видео, опубликованном в соцсети Х.
Проект общеевропейской системы противоракетной обороны Freya был запущен на саммите «коалиции желающих» в Париже. Помимо Украины, участниками стали Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Цель коалиции — создать аналог американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа и Украина создают ПРО для бедных».
Freya задумана как система, использующая уже развернутые европейскими странами РЛС, при этом создание электронных компонентов системы финансируют сами компании-разработчики. Основные расходы должны прийтись на совершенствование украинской ракеты-перехватчика FP-7.X, производство которой оплачивается через военный бюджет Украины, почти полностью формируемый за счет европейского финансирования.
Экономия по сравнению с Patriot достигается прежде всего стоимостью боеприпаса. В июле 2026 года заявлялось, что один FP-7.X будет стоить около $700 тыс., тогда как ракета PAC-3 MSE для Patriot оценивалась в $4,1–5,3 млн, а европейская Aster 30 для SAMP/T — в $2,5–3,5 млн.
Низкая цена не снимает вопроса о боевой эффективности. В июле 2026 года сообщалось, что испытания FP-7.X только начались, а его заявленная скорость составляет 1,5–2 тыс. м/с. При этом боевые блоки российских баллистических ракет «Искандер-М» на конечном участке траектории развивают скорость до 2,1 тыс. м/с и активно маневрируют, что делает их перехват с помощью будущей системы Freya маловероятным.