Европа и Украина создают ПРО для бедных

Центральным событием саммита «коалиции желающих» в Париже стал официальный запуск европейско-украинского проекта Freya — общеевропейской системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Десять стран—участниц новой противоракетной коалиции рассчитывают создать недорогой аналог американской системы Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК Patriot

Фото: Murad Sezer / Reuters ЗРК Patriot

Фото: Murad Sezer / Reuters

Как отмечается в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе саммита «коалиции желающих» Украина и девять европейских стран подписали декларацию о создании коалиции по противоракетной обороне.

В ходе реализации новой оборонной инициативы в следующем году предполагается развернуть общеевропейскую систему перехвата баллистических ракет Freya (названа в честь могущественной скандинавской богини Фрейи). Главными инициаторами выступили Франция и Украина. Цель антибаллистической коалиции — компенсировать существующий острый дефицит американских Patriot, которые остаются самыми распространенными ракетами—перехватчиками баллистических целей, находящимися на вооружении западных армий.

Примечательно, что, несмотря на внушительный замах инициаторов проекта Freya, европейские страны-участницы стремятся не делать его слишком обременительным для своих бюджетов. Никакого отдельного многомиллиардного финансирования не предусматривается.

Вкладом Европы станут радары, отслеживающие баллистические цели и осуществляющие наведение ракет-перехватчиков. Все это оборудование уже существует и закупается национальными министерствами обороны. Его интеграция в будущую систему ПРО обойдется относительно недорого. На встрече в Париже участники обошли стороной вопрос источников финансирования столь масштабного проекта. Отмечалось лишь, что они договорились запустить совместные программы оборонных исследований и определить постоянные источники финансирования в рамках созданных рабочих групп.

Между тем экономить предстоит буквально на всем. В связи с этим предполагается, что Freya будет использовать уже развернутые европейскими странами РЛС.

При этом создание различных электронных компонентов системы будут оплачивать сами компании-разработчики.

Так, свои радары в будущую ПРО интегрирует немецкая Hensoldt, системы управления огнем разрабатывают Thales (Франция), Leonardo (Италия) и Kongsberg (Норвегия).

Свои расходы европейские компании стран—участниц новой антибаллистической коалиции рассчитывают компенсировать за счет будущих контрактов на поставку комплектующих. Например, немецкая Diehl Defence будет поставлять инфракрасные головки самонаведения для ракет-перехватчиков.

Сэкономят также и на протоколах передачи радиолокационных данных и команд на запуск перехватчиков. Они будут связываться с РЛС через стандартный тактический протокол НАТО Link-16.

Передача данных РЛС на командные пункты системы Freya будет осуществляться по давно работающему европейскому протоколу обмена радиолокационной информацией и управления воздушным движением ASTERIX.

Потратиться в основном предстоит на совершенствование ракеты-перехватчика. Это FP-7.X украинского разработчика Fire Point. Ее испытания начались совсем недавно, но запустить ракету в серию обещают уже в августе. Финансирует производство перехватчиков военный бюджет Украины, который практически целиком сформирован за счет европейского финансирования.

Небольшие гранты на НИОКР выделяются совместными украинско-европейскими фондами. Fire Point рассчитывает с августа выйти на темпы производства трех перехватчиков в сутки.

Годовой выпуск должен составить 200–300 единиц.

Как заявляют в Киеве, стоимость одной ракеты оценивается в $700 тыс. В этом случае FP-7.X окажется самым дешевым перехватчиком баллистических целей среди западных аналогов. К примеру, ракета PAC-3 MSE для Patriot стоит от $4,1 млн до $5,3 млн. Европейская Aster 30 для комплексов SAMP/T — $2,5–3,5 млн.

Если верить объявленной цене, европейским спонсорам Киева годовой объем FP-7.X обойдется в $140–210 млн, что не станет серьезной нагрузкой на бюджеты.

Но если экономическая модель Freya особых сомнений не вызывает, то ее военная эффективность остается под вопросом.

Ожидается, что первое боевое применение FP-7.X произойдет на рубеже 2026 и 2027 годов на Украине. При этом в российском Минобороны уверены в способности ВС РФ поражать высокоточным оружием (включая баллистические ракеты) любые цели на территории, подконтрольной Киеву. В распространенном 11 июля заявлении Минобороны России отмечалось: «Анализ результатов применения вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами».

В связи с этим российские военные эксперты отмечают, что FP-7.X не имеет боеголовки и поражает баллистическую цель за счет кинетической энергии столкновения. Однако это потребует высокой точности наведения, скорости и способности маневрировать для перехвата баллистики. Заявленная разработчиками скорость FP-7.X составляет 1,5–2 тыс. м/с. В свою очередь, боевые блоки российских баллистических ракет «Искандер-М» на конечном участке траектории развивают скорость до 2,1 тыс. м/с, активно маневрируя, что делает их перехват с помощью будущей системы Freya маловероятным.

В связи с этим остается неясным, будут ли украинские ракеты соответствовать задачам перехвата баллистики. В целом системе Freya еще предстоит доказать свою способность стать эффективной общеевропейской ПРО.

Андрей Смирнов