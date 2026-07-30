В ООН прикидывают насчет своего главы

Совет Безопасности ООН запустил серию голосований за нового генерального секретаря организации. Первый раунд прошел 30 июля. Преемника действующего главы организации Антониу Гутерриша предстоит выбрать из семи кандидатов, включая гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Следующий генсек ООН столкнется с нетривиальной задачей — восстановить доверие к организации и вытащить ее из глубокого политического и финансового кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Начался ключевой процесс в выборе следующего генсека ООН — прошел первый раунд закрытого тайного голосования 15 стран—членов Совета Безопасности: пяти постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и десяти избираемых на двухлетний срок (Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали).

Члены Совбеза ООН голосуют за каждого кандидата отдельно, отмечая графу «рекомендую», «не рекомендую» или «нет мнения» (в одном раунде можно рекомендовать несколько кандидатов). Первые несколько этапов бюллетени для всех одинаковые, но после того, как круг кандидатов сузится, бюллетени постоянной пятерки будут отличаться по цвету от остальных десяти, тем самым станет ясно, есть ли риск применения в дальнейшем кем-либо из них права вето в отношении того или иного кандидата. Дата завершения голосования неизвестна.

Для утверждения кандидатуры необходимо не меньше девяти голосов, после чего Совет Безопасности направляет рекомендацию в Генеральную Ассамблею, а та утверждает ее путем аккламации — публичной поддержкой аплодисментами без формального голосования.

В «меню» у Совбеза оказалось сразу семь кандидатов — Рафаэль Гросси, выдвинутый от Аргентины, бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса (выдвинута от Антигуа и Барбуды), бывший министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт, бывший президент Сенегала Маки Салл и, наконец, бывший глава МИД Уганды Олара Отунн, по сути, вскочивший в последний вагон, его выдвинули лишь на этой неделе.

Поскольку действующий генсек Антониу Гутерриш, завершающий свой второй пятилетний срок в конце этого года, родом из Португалии, его преемник, согласно неформальной традиции региональной ротации, должен быть представителем Западного полушария (последним был перуанец Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генсека ООН в 1982–1991 годах).

Немаловажен и гендерный нюанс. ООН еще ни разу не возглавляла женщина, а потому высока вероятность избрания на высший пост в организации одной из четырех кандидаток именно в силу принадлежности к прекрасному полу. О Ребеке Гринспан, главе Конференции ООН по торговле и развитию, к слову, положительно высказывалась российская сторона. Госпожа Гринспан в 2022 году участвовала в разработке «зерновой сделки». МИД России отмечал, что она производила впечатление «вдумчивого политика, способного слышать аргументы», а Москва разделяет ее стремление восстановить конструктивный диалог внутри постоянных членов Совбеза ООН.

«С очень хорошей стороны» Россия знает и Рафаэля Гросси, отмечал Кремль. Возглавляющего МАГАТЭ в условиях российско-украинского конфликта Гросси многие СМИ называют фаворитом в борьбе за пост генсека ООН, тем более что фактически он наиболее известен среди своих конкурентов. Впрочем, итоговые результаты могут не совпасть с ожиданиями большинства.

Устав ООН гласит, что генеральный секретарь в равной степени «дипломат и защитник общественных интересов, госслужащий и генеральный директор». Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок отмечала, что в условиях все более нарастающих мировых конфликтов генсек организации должен привести ее в соответствие с требованиями XXI века и при этом защитить основы Устава.

На пути к этому насущных проблем у следующего лидера множество — в первую очередь предстоит разобраться с финансовым кризисом. Полностью взносы в казну ООН за текущий год выплатило лишь 121 из 193 государств, из-за чего бюджет организации на этот период был утвержден на уровне $3,45 млрд (на 7% меньше предыдущего года). При этом львиную долю поступлений в бюджет ООН (42%) составляют взносы США и Китая, но обе страны задерживают платежи: долг Штатов превысил $4 млрд, КНР задолжала $455 млн.

Сохраняется и множество других вопросов. Например, так никем и не реализованная реформа Совбеза, обсуждаемая десятилетиями.

Разногласия между его постоянными членами по множеству вопросов не позволяют выстроить общую позицию в критические моменты, а миротворческая функция организации — по сути, ключевая — очевидно, никем всерьез не воспринимается.

Несомненно, важнейшей остается и гуманитарная деятельность ООН: в 2025 году структуры организации помогли 98 млн человек, оказавшимся в кризисной ситуации. Но и этот вопрос упирается в финансы: на этот год для помощи 135 млн человек требуется $33 млрд. Миротворческие операции финансируются из отдельного, а не регулярного бюджета, и здесь также не хватает средств. В связи с этим ООН, например, вынуждена сокращать численность миссий в Южном Судане и Демократической Республике Конго.

Лусине Баласян