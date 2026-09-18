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Минобороны России отчиталось об ударе по логистическому центру и сухогрузу под Одессой

ВС РФ поразили логистический центр «Новой почты» и сухогруз в Одесской области

Российские вооруженные силы ночью 18 сентября нанесли удары беспилотниками по объектам в Одесской области, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

При атаке поражен логистический центр «Новая почта» в 6 км от Одессы. По данным ведомства, его задействовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских стран. В порту Черноморск удар нанесен по сухогрузу, который перевозил грузы военного назначения.

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