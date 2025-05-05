Уоррен Баффетт сдал пост

Уоррен Баффетт покидает пост главы Berkshire Hathaway, он уйдет на пенсию до конца года. Об этом 94-летний предприниматель внезапно заявил на традиционном собрании акционеров в субботу. На свое место он предложил назначить вице-президента компании и свою правую руку Грега Абеля. Его имя как преемника известно с 2021 года. С чем могло быть связано решение Баффетта? И что известно о его «наследнике»? Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Wilking / File photo / Reuters Фото: Rick Wilking / File photo / Reuters

В субботу на стадионе в Омахе собрались 40 тыс. инвесторов Berkshire Hathaway на традиционный «Вудсток для капиталистов». Как и в прежние годы, глава компании Уоррен Баффетт почти пять часов отвечал на вопросы про инвестиции, делился опытом ведения бизнеса и впервые прокомментировал тарифные войны Дональда Трампа. Но «шоком» для собравшихся, как отмечает Associated Press, стало его внезапное объявление об отставке — ранее Баффетт не раз говорил, что на пенсию не собирается: «Я думаю, члены совета директоров примут единогласное решение в пользу Грега, и он станет моим преемником. Я буду рядом и, вероятно, даже стану полезным в некоторых случаях, но последнее слово будет за Грегом. При этом у меня нет ни малейшего желания продавать свою долю, но я буду постепенно жертвовать мои активы на благотворительность».

Переполненная арена провожала «оракула из Омахи» 10-минутными овациями. За 60 лет он превратил Berkshire Hathaway из убыточной мануфактуры в конгломерат стоимостью более $1 трлн. Цена ее акций выросла в сотни раз и в десятки превысила доходность основных фондовых индексов. Уоррен Баффетт один из самых известных инвесторов в мире. Forbes оценивает его состояние в $165 млрд. А его правила ведения бизнеса стали своеобразной Библией рынка ценных бумаг, отмечает инвестиционный банкир Евгений Коган: «Главная особенность Баффетта заключалась в том, что он никогда себе не позволял относиться к бизнесу как к некой спекуляции. Баффетт — гений в том, что он упростил понятные вроде бы всем вещи. Но мы же все люди, мы же хотим быстрее заработать. А большие деньги никуда не спешат».

На выходных предприниматель официально предложил членам правления Berkshire Hathaway назначить на свое место гендиректора и вице-председателя компании по нестраховым операциям 62-летнего Грега Абеля. Он присоединился к конгломерату в 1999-м, а в 2018-м вошел в состав совета директоров. В 2013-м Абель провел крупнейшую на тот момент сделку для компании, приобретя NV Energy за $5 млрд, в последние годы участвовал в покупке акций японских Mitsubishi, Mitsui и других торговых компаний. И даже он заранее не знал о решении Баффетта, заявил CNBC член совета директоров Berkshire Hathaway Рон Олсон: «Это удивило меня и впечатлило. Жизнь и решения Уоррена всегда были полны неожиданностей. Но Грег Абель, без сомнения, готов. Если вы посмотрите на всю историю Berkshire Hathaway, то увидите, что Грег долгое время играл важную роль в ее расширении. Он может все. В нем чувствуется скромность, а его честность очевидна».

Сам Баффетт многократно отмечал, что важно сохранить почерк инвесткомпании. Но и его стиль в последние годы изменился, отмечает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Баффетт всегда находил способ заработать на акциях. Сейчас мне кажется, что он немножко выдохся. Начал продавать большие позиции: Bank of America, Apple.

И увеличение кэша, которое Berkshire в течение всего прошлого года демонстрировал, — это некая расписка если не в беспомощности, то в отсутствии ярких идей.

Баффетт никогда кэша на балансе не держал более 25%. Что, мы уже абсолютно разочаровались в рынках?»

В первом квартале конгломерат нарастил размер денежной подушки до рекордных $348 млрд, писал Bloomberg. Многие инвесторы рассматривали компанию и руководство Баффетта как надежную гавань во времена неопределенности. Кроме того, многие покупали не только акции Berkshire Hathaway, но и опыт легендарного человека. Reuters задается вопросом: но чего стоит компания без этой легенды?

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Екатерина Вихарева