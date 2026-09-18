Правительство корректирует механизм защиты кредиторов при реорганизации компании
Правительство внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий возможность кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств при реорганизации компании. Речь идет, например, о возврате кредитов и займов, оплате товаров или работ.
В Гражданском кодексе планируется закрепить, что суды должны учесть финансовое состояние реорганизуемой компании. Если должник докажет, что существенной угрозы исполнению обязательств нет, то в досрочном погашении будет отказано. Как отмечают эксперты, открытым пока остается вопрос, какие обстоятельства суды будут считать существенной угрозой.
Подробности — в материале «Досрочность с угрозой исполнению».
Предлагаемое правило переводит требование о досрочном исполнении из автоматического следствия реорганизации в спор о реальной угрозе для кредитора. Это связано с тем, что при присоединении к правопреемнику переходят не только активы, но и пассивы, а после реорганизации имущественное положение компании может сохраниться или улучшиться. Поэтому суду предстоит оценивать не саму перестройку юридического лица, а ее влияние на способность исполнять обязательства.
Для компании такой подход оставляет возможность продолжить реорганизацию, если она сможет подтвердить отсутствие существенной угрозы платежам. Для кредиторов это означает ослабление прежней защиты: расходы на немедленное исполнение обязательств могут лишить реорганизацию экономического эффекта, но ограничение досрочного погашения одновременно снижает защищенность кредиторов и в перспективе может уменьшить привлекательность облигаций.