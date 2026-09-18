Правительство корректирует механизм защиты кредиторов при реорганизации компании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предлагаемое правило переводит требование о досрочном исполнении из автоматического следствия реорганизации в спор о реальной угрозе для кредитора. Это связано с тем, что при присоединении к правопреемнику переходят не только активы, но и пассивы, а после реорганизации имущественное положение компании может сохраниться или улучшиться. Поэтому суду предстоит оценивать не саму перестройку юридического лица, а ее влияние на способность исполнять обязательства.

Для компании такой подход оставляет возможность продолжить реорганизацию, если она сможет подтвердить отсутствие существенной угрозы платежам. Для кредиторов это означает ослабление прежней защиты: расходы на немедленное исполнение обязательств могут лишить реорганизацию экономического эффекта, но ограничение досрочного погашения одновременно снижает защищенность кредиторов и в перспективе может уменьшить привлекательность облигаций.