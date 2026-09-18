«Зенит» лишился шансов на выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» проиграл стамбульскому «Анадолу Эфесу» во втором матче группового этапа Суперкубка баскетбольной Единой лиги ВТБ. Итоговый счет встречи — 100:76 в пользу турецкой команды.

Для «Зенита» это второе поражение в турнире. В четверг он уступил казанскому УНИКСу — 73:78. Клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в финал турнира, куда попадут лучшие команды двух групп. «Зенит» уже наверняка займет последнее, третье место в группе Б, то есть гарантированно сыграет в матче за пятое место.

Самым результативным игроком матча стал ангольский центровой Бруну Фернанду из «Анадолу Эфеса». Он набрал 19 очков и добавил к ним восемь подборов. В составе «Зенита» продуктивнее других был нигерийский разыгрывающий Айк Ироэгбу, набравший 17 очков.

Суперкубок Единой лиги ВТБ продолжится в пятницу матчем ЦСКА и «Локомотива-Кубани». Армейцы в случае победы обеспечат себе выход в финал.

Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ состоится в воскресенье, 20 сентября, в 19:00 по московскому времени. Классификационные матчи пройдут ранее в тот же день. Все встречи играются на столичной «ВТБ-Арене».

Арнольд Кабанов