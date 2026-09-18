Вышел сборник песен Дэвида Боуи «The Shel Talmy Recordings»
Вышел «The Shel Talmy Recordings» — сборник песен Дэвида Боуи, созданных им в самом начале карьеры, в 1964–1965 годах, и записанных под руководством продюсера Шела Талми. «The Shel Talmy Recordings» — это альбом Дэвида Боуи, на котором нет Дэвида Боуи. Настоящее имя музыканта — Дэвид Роберт Джонс. На новом сборнике в списке исполнителей — Дэви Джонс, а также группы Davy Jones & The Lower Third и The Manish Boys. Все эти записи сделаны американским продюсером-эмигрантом Шелом Талми, который также работал с британскими группами The Kinks и The Who.
В сборнике есть переработки чужих песен, альтернативные миксы и инструментальные композиции. Более-менее «незнакомыми» публике можно считать выпущенные под маркой группы The Lower Third треки «I Want Your Love», «Certain Woman», «Leave Her to Me» и «You Gotta Tell Her», а также инструментал «Keep Up With The Jones», где Джонс играет на губной гармошке, и демоверсии песен «Today», «I Live in Dreams» и «I Do Believe I Love You».
Подробнее — в материале «Ъ» «Дэвид до Боуи».