Дэвид до Боуи

Вышел в свет «The Shel Talmy Recordings» — сборник песен Дэвида Боуи, созданных им в самом начале карьеры, в 1964–1965 годах, и записанных под руководством продюсера Шела Талми. Игорь Гаврилов решил, что такая глава в истории рока не будет лишней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка альбома «The Shel Talmy Recordings» Дэвида Боуи,

Фото: Parlophone Обложка альбома «The Shel Talmy Recordings» Дэвида Боуи,

Фото: Parlophone

Сборники не издававшихся ранее песен в звукозаписывающей индустрии — своего рода вид спорта. Какие еще архивные записи остались вне поля зрения фанатов? Наследники музыкантов активно эксплуатируют старые каталоги, и зачастую оказывается, что «неизданное» означает «не издававшееся официально», или «демоверсии», или «редкий микс».

Дэвид Боуи, ушедший из жизни в 2016 году, поставил в своей дискографии жирную точку, выпустив незадолго до смерти прощальный альбом «Blackstar». В архивах еще оставался альбом «Toy», готовившийся к выпуску в 2001 году, но положенный на полку мейджор-лейблом EMI/Virgin и формально остававшийся там на протяжении 20 лет. (В действительности в 2011-м «Toy» нелегально слили в интернет.) Сам Боуи, согласно контрактным обязательствам, ничего с этим сделать не мог и просто дальше сочинял и издавал новые песни. Часть материала, записанного для «Toy» в 2000 году,— песни, созданные юным Боуи еще в середине 1960-х. Блестящий концертный состав, сопровождавший музыканта, например, на легендарном выступлении в Гластонбери в 2000 году, записал для «Toy» песни «You’ve Got a Habit of Leaving» и «Baby Loves That Way», которые вышли на синглах в 1965 году. Изначальное звучание этих песен можно услышать на только что выпущенном сборнике «The Shel Talmy Recordings».

«The Shel Talmy Recordings» — это альбом Дэвида Боуи, на котором нет Дэвида Боуи. Настоящее имя музыканта — Дэвид Роберт Джонс. На новом сборнике в списке исполнителей — Дэви Джонс, а также группы Davy Jones & The Lower Third и The Manish Boys.

Все эти записи сделаны американским продюсером-эмигрантом Шелом Талми, который также работал с британскими группами The Kinks и The Who. В сборнике есть переработки чужих песен, альтернативные миксы и инструментальные композиции. Более-менее «незнакомыми» публике можно считать выпущенные под маркой группы The Lower Third треки «I Want Your Love», «Certain Woman», «Leave Her to Me» и «You Gotta Tell Her», а также инструментал «Keep Up With The Jones», где Джонс играет на губной гармошке, и демоверсии песен «Today», «I Live in Dreams» и «I Do Believe I Love You».

Все это — Боуи до Боуи. Прославивший его псевдоним он стал использовать только осенью 1965 года. «The Shel Talmy Recordings» далеко не первый сборник его песен, созданных в середине 1960-х, то есть до контракта с лейблом Deram, в каталоге которого значатся первые треки с фирменным авторским и вокальным почерком Боуи, включая хит «Space Oddity». И все же «The Shel Talmy Recordings» — заметный релиз.

Скажем, на альбоме «Toy» для песен «You’ve Got a Habit of Leaving» и «Baby Loves That Way» характерно современное «жирное» студийное звучание. От версий 1965 года ждешь чего-то примитивного, технически несовершенного. Однако и в первых версиях песням свойствен драйв, дикое по меркам середины 1960-х звучание гитар и вполне продвинутое мелодическое устройство, а в вокале прочитывается будущий стиль классика. На треках, маркированных как The Manish Boys, звучит гитара Джимми Пэйджа, будущего создателя Led Zeppelin. Но в песнях, записанных под маркой The Lower Third, партии гитар значительно интереснее. Их сыграл Деннис Тейлор по прозвищу Чайная Чашка — один из создателей группы The Lower Third, в которой будущий Боуи был всего лишь нанятым вокалистом.

Смысл альбома «The Shel Talmy Recordings» не в том, что нам впервые дают услышать молодого Боуи — значительная часть этих песен десятилетиями кочует по сборникам.

Новизна в том, что впервые короткий отрезок времени до первого большого контракта Боуи упакован как отдельная глава его биографии. Американец Талми так и не сделал из Дэвида Джонса звезду. Но продюсер The Kinks и The Who, человек, прекрасно понимавший, как звучит хитовая британская группа, расслышал в первых творениях Джонса будущее. И сам же признавался позднее в интервью: «Мы оказались примерно на шесть лет впереди рынка».

Игорь Гаврилов