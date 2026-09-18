Информация о концертах Канье Уэста в России исчезла с официального сайта артиста
Санкт-Петербург исчез из расписания мирового тура американского рэпера Канье Уэста (Йе). Ранее на официальном сайте артиста были заявлены два выступления на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Организатор концертов — компания Say Agency связывает произошедшее с реакцией музыканта на «хаос» вокруг его приезда в Россию и утверждает, что даты вернутся после решения оставшихся вопросов.
Между тем договор аренды стадиона все еще не заключен, а в комитет по культуре Петербурга по-прежнему не поступила заявка на согласование мероприятия. За три недели до заявленной даты концертов покупатели билетов продолжают добиваться возврата денег, в том числе через суд.
Подробности — в материале «Петербург выпал из тура».
Исчезновение дат означает, что статус концертов остается неопределенным, а не подтверждает их окончательную отмену. Пока не оформлены ключевые организационные условия, артист вправе отказаться от выступления, если срыв произошел по вине организатора, в том числе из-за неподписанного договора с площадкой.
Для покупателя перенос или срыв мероприятия означает расторжение первоначального договора: заключать новый договор он не обязан, а организатор должен вернуть деньги и возместить возникшие убытки; при требовании, поданном более чем за месяц до начала, речь идет о полной стоимости билета. Юристы также указывали на возможность полного возврата не позднее чем за десять дней до концерта, однако значительная часть билетов продавалась по тарифу «Старт» как невозвратная без предварительного уведомления, а Роспотребнадзор выявил на сайте Say Agency нарушения требований к информации для покупателей и противоречия в условиях оферты.