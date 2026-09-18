Информация о концертах Канье Уэста в России исчезла с официального сайта артиста

Санкт-Петербург исчез из расписания мирового тура американского рэпера Канье Уэста (Йе). Ранее на официальном сайте артиста были заявлены два выступления на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Организатор концертов — компания Say Agency связывает произошедшее с реакцией музыканта на «хаос» вокруг его приезда в Россию и утверждает, что даты вернутся после решения оставшихся вопросов.

Между тем договор аренды стадиона все еще не заключен, а в комитет по культуре Петербурга по-прежнему не поступила заявка на согласование мероприятия. За три недели до заявленной даты концертов покупатели билетов продолжают добиваться возврата денег, в том числе через суд.

Подробности — в материале «Петербург выпал из тура».