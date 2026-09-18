Суд в Москве заочно арестовал бывшего банкира Матвея Урина

По информации «Ъ», в Москве заочно арестован скандально известный экс-банкир Матвей Урин. Санкция понадобилась для организации его розыска по линии Интерпола. Ранее бывший финансист был судим за хулиганство, мошенничество, легализацию денежных средств и изготовление поддельных ценных бумаг. На этот раз его обвиняют в выводе валюты на счета нерезидентов по подложным документам.

Скандальную известность Урин получил после дорожного конфликта на Рублевском шоссе с подданным Нидерландов Йорритом Фаассеном, бывшим топ-менеджером «Стройтрансгаза». Последний на своем BMW не пропустил кортеж из нескольких автомобилей, в одном из которых находился банкир. По приказу шефа охранники заблокировали машину иностранца, а его самого избили. В ноябре 2010 года Кунцевский суд Москвы приговорил экс-финансиста как организатора нападения к четырем с половиной годам колонии. После этого у Матвея Урина начались проблемы и в банковском бизнесе, вылившиеся в многочисленные уголовные дела.

Подробности — в материале «У Матвея Урина все заочно».