У Матвея Урина все заочно

В Москве, по данным “Ъ”, заочно арестован скандально известный экс-банкир Матвей Урин. Санкция понадобилась для организации его розыска по линии Интерпола. Ранее бывший финансист был судим за хулиганство, мошенничество, легализацию денежных средств и изготовление поддельных ценных бумаг. На этот раз его обвиняют в выводе валюты на счета нерезидентов по подложным документам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Урин (2012 год)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Матвей Урин (2012 год)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

17 сентября Дорогомиловский райсуд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу скандально известному экс-банкиру Матвею Урину. Правоохранительные органы обвиняют его в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По этой статье фигуранту грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

С чем именно связаны новые претензии к трижды судимому экс-банкиру, в правоохранительных органах не уточняют. Известно, что в свое время Матвею Урину были подконтрольны пять кредитных учреждений — Славянский банк, Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и КБ «Донбанк». Все они лишились лицензий практически одновременно в декабре 2010 года. За хищение из них при помощи фиктивных сделок в общей сложности около 16 млрд руб. в 2013 году по приговору Замоскворецкого суда Москвы Матвей Урин получил семь с половиной лет.

Эти деньги в итоге якобы были выведены за границу, но тогда обвинение по соответствующей статье (ст. 193.1 УК начала действовать с 30 июня 2013 года) ему не предъявляли. Впрочем, вряд ли это могло произойти сейчас, поскольку преступление было совершено в 2009–2010 годах и сроки давности по нему вышли.

Заочный арест мог понадобиться для международного розыска фигуранта, поскольку будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания на территории РФ или выдачи из-за границы.

Напомним, что скандальную известность Матвей Урин получил в ноябре 2010 года после дорожного конфликта на Рублевском шоссе с 30-летним гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном, бывшим топ-менеджером «Стройтрансгаза». Последний на своем BMW не пропустил кортеж из нескольких автомобилей, в одном из которых находился банкир Урин. В итоге по приказу шефа охранники заблокировали машину иностранца, а его самого избили. Кунцевский суд Москвы приговорил экс-финансиста как организатора нападения к четырем с половиной годам колонии.

Собственно, после этого у Матвея Урина начались проблемы и в банковском бизнесе, вылившиеся в уголовные дела о мошенничестве и легализации денежных средств, а также изготовлении в целях сбыта, хранении и сбыте заведомо поддельных ценных бумаг (ч. 4 ст. 159, ст. 174.1 и ч. 2 ст. 186 УК РФ).

На свободу осужденный Урин вышел в 2018 году. По некоторым данным, вскоре после этого он уехал за границу, а в октябре 2021 года Арбитражный суд Московской области по заявлению АСВ, выступающего в качестве конкурсного управляющего Славянского банка, признал Матвея Урина банкротом. В марте 2023 года, когда в рамках дела о банкротстве суд запретил ему выезд за границу, было уже поздно. Отметим, что сам фигурант в судебных заседаниях не участвовал, его интересы по доверенности представлял юрист.

Олег Рубникович