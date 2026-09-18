В Санкт-Петербурге на сутки арестовали уральскую блогершу Раду Русских

В Санкт-Петербурге на сутки арестовали бьюти-блогера из Екатеринбурга и экс-кандидата в президенты России Раду Русских. Поводом стали фотографии на ее странице во «ВКонтакте», где сотрудники полицейского Центра «Э» нашли атрибутику запрещенного в РФ сатанинского движения, сообщает «Ъ-Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рада Русских

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Рада Русских

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Экспертиза педагогического университета им. Герцена установила, что на одной из фотографий изображен светильник в форме перевернутого креста, а на другой — мужчина в футболке с изображением пентаграммы и головы козла.

Рада Русских родилась в 1984 году в Свердловске. Она владеет брендом косметики Rada Russkikh, является бьюти-коучем и профессиональным визажистом, увлекается магией и эзотерикой. В 2023-м она объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, но собрала для Центральной избирательной комиссии лишь 476 подписей вместо 300 тыс.

Выяснилось, что снимки были опубликованы в рамках анонса «Вампирского бала» в петербургском кафе «Гедонист» — ранее мероприятие пытались сорвать активисты «Русской общины», устроившие в заведении «шабаш». Сама Рада Русских назвала произошедшее «крышесносной историей» и заявила, что ее «пытались закрыть на все выборы».

В прошлом году блогер Сергей Брекотин потребовал от Рады Русских 1 млн руб. за распространение порочащих сведений. В итоге он дважды не явился на заседание, после чего разбирательство было прекращено.

Полина Бабинцева