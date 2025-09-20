«Русская община» прервала «вампирский бал» неподалеку от Казанского собора

Члены «Русской общины» (РО) пришли «разгонять сатанинский шабаш» в кафе Gedonist напротив Казанского собора. Сообщение об этом появилось 20 сентября в Telegram-канале петербургского филиала националистического движения.

«Толпа полуобнажённых людей, возможно, находившихся в изменённом сознании»,— охарактеризовали мероприятие члены РО. Также участников назвали «любителями нетрадиционных ценностей».

«Вампирский бал» организовала блогер и предпринимательница Рада Русских. О ней националисты упомянули отдельно, приведя несколько видеороликов с ее высказываниями, в которых, по мнению РО содержатся пропаганда наркотиков, призывы к убийствам и мошенничество.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что активисты РО получили статус свидетелей по делу о гибели мигранта во Всеволожске.

Артемий Чулков