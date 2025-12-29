Суд в Екатеринбурге оставил иск о защите чести к Раде Русских без рассмотрения

Кировский райсуд Екатеринбурга оставил без рассмотрения иск блогера Сергея Брекотина к блогеру Раде Русских о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за двойной неявки истца в судебное заседание, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, Рада Русских распространила в социальных сетях сведения, порочащие его честь и достоинство, а также деловую репутацию. А именно — она назвала его «дебилом». Это вызвало у блогера «душевно-нравственные страдания» и у него развилась бессонница. Сторона ответчика на суде утверждала, что сам истец обильно использует оскорбления в своих публикациях — поэтому Рада Русских лишь имитировала стиль комментариев Брекотина.

На первом заседании представитель ответчика заявила, что с исковыми требованиями Русских не согласна, аргументируя это тем, что сказанные публично слова были лишь личным мнением. По ее словам, стоило уменьшить сумму исковых требований с 1 млн руб. до 5 тыс. руб. В то же время ответчик согласен с тем, что высказывание было публичным.

Конфликт между Брекотиным и Русских длится несколько месяцев: блогер обращался к силовикам, чтобы те проверили бывшего кандидата в президенты из-за ее образа жизни.

Напомним, в отношении Рады Русских подан и другой иск, касающийся защиты деловой репутации. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, ее бизнес-партнер Мария Воскресенская подала 20 ноября иск с требованием о взыскании более 3,9 млн руб. Обоснованием для этого стала якобы недостоверная информация со стороны Рады Русских о «краже брендов» Воскресенской и ее «рейдерского захвата» бизнеса.

Рада Русских владеет брендом косметики Rada Russkikh, является бьюти-коучем и профессиональным визажистом, увлекается магией и эзотерикой. О своих планах баллотироваться в президенты она заявила 13 декабря 2023 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала блогеру в регистрации — она сдала ЦИК лишь 476 подписей вместо необходимых для регистрации на выборах президента РФ 300 тыс.

Артем Путилов