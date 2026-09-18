К отмене 2 тыс. авиарейсов в Великобритании привела программная ошибка

Масштабный сбой в работе британских аэропортов, случившийся 8–9 сентября, был вызван редкой программной ошибкой, а не военным самолетом, передавшим некорректные данные, как предполагалось ранее. Такие выводы содержатся в докладе по итогам предварительной проверки, проведенной Национальной службой управления воздушным движением Великобритании (NATS).

Как отмечается в докладе, программная ошибка произошла при одновременном выполнении двух задач главной компьютерной системой обработки полетных данных. Система обрабатывала один запрос кода воздушного судна, когда пришел запрос от другого судна с более высоким приоритетом. Система временно «поставила на паузу» первый запрос и занялась вторым. А когда попыталась вернуться к первому, не смогла корректно восстановить его из-за скрытого дефекта в коде. Специалисты NATS отмечают, что сбоя не произошло бы, если бы второй запрос пришел всего на миллисекунду раньше или позже.

Сбой в работе 15 крупнейших британских аэропортов произошел 8 сентября. В результате были отменены или задержаны более 2 тыс. рейсов, пострадали, по разным оценкам, от 300 тыс. до 500 тыс. пассажиров (у одной только Ryanair — около 150 тыс.). Восстановление воздушного движения заняло несколько дней. Ранее ряд британских СМИ опубликовали информацию о том, что сбой мог быть вызван военным самолетом. Свое расследование проводит также управление гражданской авиации Великобритании.

Алена Миклашевская