Сбой в работе британских аэропортов привел к отмене более 1 тыс. рейсов

8 сентября в Великобритании произошел масштабный сбой в работе служб управления воздушным движением, сообщает Reuters. Было отменено более 1 тыс. рейсов, сотни тысяч пассажиров застряли в аэропортах. К утру полеты возобновились, но британские аэропорты, включая лондонские Хитроу и Гатвик, предупредили, что на приведение расписания в порядок нужно некоторое время.

Крупнейший европейский перевозчик лоукостер Ryanair, столкнулся с отменой 200 рейсов, пострадали около 150 тыс. его пассажиров. Авиакомпания призвала к отставке руководство Национальной службы управления воздушным движением Великобритании (NATS). British Airways заявила об отмене или изменении маршрутов 100 рейсов, в результате чего пострадали десятки тысяч пассажиров.

В августе 2023 года в работе британских аэропортов произошел похожий технический сбой. Тогда убытки авиакомпаний составили около £100 млн.

Екатерина Наумова