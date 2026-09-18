Вышел фильм «Как Иван в сказку попал» Алексея Нужного

В прокате очередной фильм-сказка — «Как Иван в сказку попал» Алексея Нужного, снятый на «Студии ТриТэ» Никиты Михалкова, выступившего вместе с Леонидом Верещагиным и Антоном Златопольским продюсером картины. Здесь герои заморских комиксов и русских народных сказок борются за душу московского школьника Ивана Добрынина (Мирон Проворов), только ставки повыше, чем кинотеатральные сборы: ни много ни мало судьба всей русской культуры и, кроме того, существование Ваниного рода. Иван так увлекся иностранными комиксами, супергероями и прочим «аниме», что совсем позабыл про все русское и отстал в учебе.

Авторы весьма щедро черпают из проклинаемой ими западной культуры: одни сцены взяты из «Гарри Поттера», другие из «Властелина колец», страшный Змей Горыныч неотличим от Смауга из «Хоббита». Эпичная битва сказочных героев с Туманом вся вплоть до ракурсов взята из фильма «Мстители: Финал» (2019), и в этом видится то ли злая ирония, то ли безграничный цинизм. Свое, русское, здесь тоже чужое: надергано из советских киносказок и мультфильмов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Станцевали от печки».