Станцевали от печки

В прокате очередной фильм-сказка — «Как Иван в сказку попал» Алексея Нужного, снятый на «Студии ТриТэ» Никиты Михалкова, выступившего вместе с Леонидом Верещагиным и Антоном Златопольским продюсером картины. Посмотрев картину, Юлия Шагельман начала переживать за русское культурное наследие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поклонник западных комиксов Иван (Мирон Проворов) потрясен встречей с русскими сказками

Фото: Централ Партнершип Поклонник западных комиксов Иван (Мирон Проворов) потрясен встречей с русскими сказками

Фото: Централ Партнершип

Одним из громких событий летнего российского киносезона стало противоборство отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок» и нового «Человека-паука», вышедшего в параллельном прокате. Похожая коллизия легла в основу сюжета «Как Иван в сказку попал». Здесь герои заморских комиксов и русских народных сказок борются за душу московского школьника Ивана Добрынина (Мирон Проворов), только ставки повыше, чем кинотеатральные сборы: ни много ни мало судьба всей русской культуры и, кроме того, существование Ваниного рода.

Иван так увлекся иностранными комиксами, супергероями и прочим аниме, что совсем позабыл про все русское и отстал в учебе.

Из-за этого учительница словесности велит ему на каникулах учить стихи с текстом: «Мой дед колосок, и я колосок, а мы вместе пшеничное поле». Семья мальчика при этом вполне традиционная: мама беременна третьим ребенком, папа днями пропадает на работе и возвращается домой, только чтобы надрать уши отбившемуся от рук старшему сыну и сплавить его на лето к дедушке (Виктор Бычков) с бабушкой.

Там Ваня продолжает безобразничать: вместо парного молока требует колы (совсем еще не старая бабушка не знает, что это), не хочет колоть дрова и наотрез отказывается читать русские сказки, которые ему подсовывает дед со словами: «В них ключ к твоей силе». Пока хмурый старик гоняется за внуком с ремнем, тот забирается в старинный расписной сундук, а вылезает из него… на полянке из мультика «Вовка в Тридевятом царстве» (1965).

В здешнем Тридевятом царстве Ваню встречают с почестями — ведь он явился из Мира Людей, которых добры молодцы, красны девицы, богатыри, Колобок (да, в этом фильме есть свой Колобок, в отличие от собрата из «Последнего богатыря», с ножками) и Царь-батюшка почитают как своих создателей: в красном углу царского терема висят портреты Пушкина, Гоголя, Толстого, собирателя сказок Афанасьева и т. д.

Но сказочные персонажи кручинятся: из-за того что в Мире Людей им предпочли супергероев, на них надвигается страшный Туман Забвения. Они обращаются за советом к Ване, и тот предлагает сделать апгрейд. Здесь авторы, до того лишь поминавшие безымянные «комиксы», отбрасывают стеснение и буквально переодевают своих персонажей в Бэтмена, Человека-паука, Харли Квинн, Джокера и даже Капитана Америку, хотя последний остается неназванным. Благо об этом нарушении авторских прав голливудские студии не узнают.

После этой метаморфозы герои теряют всю силушку богатырскую, сдаются Туману, а в Мире Людей наступает апокалипсис, напоминающий лихие девяностые, как их изображают в современном российском кино. Семья Вани исчезает с лица земли (вот к чему приводит чтение комиксов!). Мальчик берется за ум и мчится исправлять свои ошибки.

Авторы весьма щедро черпают из проклинаемой ими западной культуры: одни сцены взяты из «Гарри Поттера», другие из «Властелина колец», страшный Змей Горыныч неотличим от Смауга из «Хоббита».

Эпичная битва сказочных героев с Туманом вся вплоть до ракурсов взята из фильма «Мстители: Финал» (2019), и в этом видится то ли злая ирония, то ли безграничный цинизм.

Свое, русское, здесь тоже чужое: надергано из советских киносказок и мультфильмов. И можно было бы назвать это иностранным словом «оммаж», но когда видишь, что облик говорящей печки просто перерисован из того же «Вовки…», то в голову приходит русское слово «слямзили». Тема отрыва от корней звучит в фильме актуально, но не так, как задумывали авторы: Иванами, если и помнящими родство, то как-то поверхностно, оказываются они сами.

Юлия Шагельман