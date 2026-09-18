МИД России осудил атаки ВСУ на глав избирательных комиссий в Запорожской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

К выборам в Госдуму в Запорожской области были приняты меры для обеспечения работы избирательных участков и безопасности. Власти подготовили резервные помещения на случай повреждения зданий при обстрелах, обеспечили комиссии резервными источниками электроснабжения, обучили членов комиссий и сформировали кадровый резерв. Меры безопасности обсуждались совместно с силовиками.

Организация голосования в регионе уже предполагала работу в условиях ограниченной доступности. В феврале 2024 года вся территория области была признана труднодоступной из-за военного положения. В связи с этим досрочное голосование проводили поэтапно, и члены участковых избирательных комиссий приходили к жителям домой с ящиками для голосования и бюллетенями.