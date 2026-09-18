МИД России осудил атаки ВСУ на глав избирательных комиссий в Запорожской области
Все причастные к атакам вооруженных сил Украины на председателей участковых избирательных комиссий Запорожской области понесут наказание, заявили в МИД России. В ведомстве осудили нападения.
«Эти теракты на фоне начала федеральных выборов — прямая атака на конституционные свободы граждан, демократические права и институты»,— указано в заявлении МИД.
При ударе беспилотника по селу Октябрьское Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина. На следующий день при атаке в населенном пункте Любимовка была ранена глава УИК № 595.
К выборам в Госдуму в Запорожской области были приняты меры для обеспечения работы избирательных участков и безопасности. Власти подготовили резервные помещения на случай повреждения зданий при обстрелах, обеспечили комиссии резервными источниками электроснабжения, обучили членов комиссий и сформировали кадровый резерв. Меры безопасности обсуждались совместно с силовиками.
Организация голосования в регионе уже предполагала работу в условиях ограниченной доступности. В феврале 2024 года вся территория области была признана труднодоступной из-за военного положения. В связи с этим досрочное голосование проводили поэтапно, и члены участковых избирательных комиссий приходили к жителям домой с ящиками для голосования и бюллетенями.