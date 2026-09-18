МИД РФ допустил, что Армения хочет сменить управляющего ж/д из-за геополитики

Россия серьезно воспринимает заявления властей Армении о передаче третьей стране концессии на управление армянскими железными дорогами вместо ЗАО «ЮКЖД» («дочка» РЖД), заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ведомство подчеркнуло, что за этими обсуждениями могут скрываться геополитические интересы других государств.

«Утверждается, что российское присутствие якобы лишает Армению конкурентных преимуществ из-за угрозы западных санкций. В реальности же все наоборот — российская компания многие годы инвестирует все доходы в поддержку, обновление и развитие армянской железнодорожной инфраструктуры»,— заявил господин Галузин.

С 2008 года, подчеркнул Михаил Галузин, российская компания вложила в армянскую ж/д инфраструктуру 30 млрд руб., отремонтировала более 520 км путей, заменила 50% шпал, обеспечила занятость свыше 2,5 тыс. человек. «Настойчивые разговоры о продаже концессии без убедительного объяснения, зачем это может быть нужно российской стороне, могут свидетельствовать о том, что за ними кроется намерение обеспечить изъятие и передачу железных дорог в интересах геополитических проектов других государств»,— отметил дипломат.

В феврале 2008 года Армения подписала концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта республики в управление дочерней структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги». Соглашение предусматривает концессионное управление на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

В декабре 2025 года Никол Пашинян попросил российских партнеров в короткие сроки восстановить участки железной дороги, ведущие к границам с Турцией и Азербайджаном (эти участки необходимы для реализации транспортного проекта Армении и США «Маршрут Трампа»). В начале марта армянский премьер заявил об обсуждениях с Россией передачи управления ж/д другой стране, например — Казахстану, ОАЭ или Катару. Позднее он даже допустил решение этого вопроса в арбитражном суде. Российский Минтранс подчеркивал, что никаких обсуждений на счет передачи концессии не ведется.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения переходит дорогу РЖД».

Лусине Баласян