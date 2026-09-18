Бойцы ММА Царукян и Руффи поборются за статус претендента на титул чемпиона UFC

Один из самых популярных отечественных бойцов смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян может снова получить статус претендента на титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг). Для этого ему нужно справиться в Лос-Анджелесе с бразильцем Маурисиу Руффи.

В предстоящем поединке Арман Царукян считается безусловным фаворитом. У него классный, практически эталонный борцовский арсенал. И соперникам, борющимся плохо, в схватках с Царукяном обычно ничего не светит.

Подробности — в материале «Арман Царукян вышел на ударную дистанцию».