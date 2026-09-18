МИД России расширил список представителей ЕС с запретом на въезд

Министерство иностранных дел России расширило список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. мера стала ответом на 21-й пакет санкций против России.

Включенные в список лица, по данным МИД РФ, участвовали в оказании военной помощи Украине, препятствовали морскому судоходству в интересах России, были ответственны за введение антироссийских санкций, выступали за незаконное изъятие российских госактивов и другие действия против России.

Кроме того, ограничительные меры ввели против «гражданских активистов», которые придерживаются враждебных России позиций, отмечается в пресс-релизе. Въезд в Россию запретили также представителям академического сообщества европейских государств, депутатам национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны»,— отмечается в пресс-релизе.

В июле ЕС принял 21-й пакет санкций, который предусматривает ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Сейчас страны Европы готовят санкции еще против 1,6 тыс. физлиц и компаний из России.