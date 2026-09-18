МИД России расширил список представителей ЕС с запретом на въезд
Министерство иностранных дел России расширило список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. мера стала ответом на 21-й пакет санкций против России.
Включенные в список лица, по данным МИД РФ, участвовали в оказании военной помощи Украине, препятствовали морскому судоходству в интересах России, были ответственны за введение антироссийских санкций, выступали за незаконное изъятие российских госактивов и другие действия против России.
Кроме того, ограничительные меры ввели против «гражданских активистов», которые придерживаются враждебных России позиций, отмечается в пресс-релизе. Въезд в Россию запретили также представителям академического сообщества европейских государств, депутатам национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.
«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны»,— отмечается в пресс-релизе.
В июле ЕС принял 21-й пакет санкций, который предусматривает ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Сейчас страны Европы готовят санкции еще против 1,6 тыс. физлиц и компаний из России.
Механизм ответной меры персональный: после санкционного решения Евросоюза Россия расширяет список конкретных представителей евроинститутов и стран—членов сообщества, которым запрещен въезд. Для включенных лиц это означает ограничение поездок в Россию, а для Москвы — возможность адресно реагировать на очередной пакет санкций, не распространяя меру на всех граждан или организации.
Такая последовательность повторялась после 11-го и 12-го пакетов санкций ЕС в 2023 году, а затем после 20-го пакета в апреле 2026 года. Поэтому нынешнее расширение продолжает уже применявшийся порядок: новый пакет Евросоюза сопровождается дополнительными персональными ограничениями со стороны России.