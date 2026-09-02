Каллас подтвердила подготовку ЕС санкций против 1600 физлиц и компаний из России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила подготовку санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. В конце июля о планах сообщали источники Bloomberg. Издание назвало пакет крупнейшим по числу включенных компаний.

Госпожа Каллас отметила, что на встрече в среду никакого решения пока принято не будет. Однако, по ее словам, Германия пользуется политической поддержкой своих партнеров по Евросоюзу. «Это именно тот единый ответ, который нам необходим», — заявила Кая Каллас (цитата по Politico).

29 августа Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщало, что в список санкций войдут 800 организаций и 800 человек. Как ожидается, пакет будет принят в середине октября, рассказали собеседники издания.